Hatalı sürücülere ceza havadan geldi

Türkiye’de 9 günlük Kurban Bayramı tatili ile birlikte bayramlaşmak için memleketlerine giden sürücülerin trafikte yaptığı kural ihlalleri drone ile havadan denetlendi.

Kentte, vatandaşların trafikteki huzur ve güvenini sağlamak adına denetimlere titizlikle devam eden Isparta Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, teknoloji ve diğer bütün imkanları seferber ederek, kontroller gerçekleştirdi.

HATALI SOLLAMA KONULARINA AĞIRLIK VERİLDİ

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin yaptığı denetimlerde, trafik kazalarına davetiye çıkaran hatalı sollama konularına ağırlık verilirken, sürücülerin yaptığı ihlaller de havadan görüntülenerek, fotoğraflandı.

Yapılan fotoğraflamaların üzerinde, işaretlemeler ve kural ihlal nedeni de belirtilerek, sürücülere gerekli cezai işlemlerin uygulandığı belirtildi.

KURAL İHLALİ YAPAN 3 ARAÇ DRONE KAMERASINA YAKALANDI

Buna göre, polisin drone görüntülerine dün yapılan kontrollerde Isparta-Antalya Karayolu üzerinde yapılan kontrollerde çift yönlü yol üzerinde seyir halindeyken hatalı sollama yapan 3 araca, Karayolları Trafik Kanunu’nun 54/1B maddesi gereğince ‘Geçmenin yasak olduğu yerlerde önündeki aracı geçmek’ maddelerinden idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

Öte yandan, drone eşliğinde yapılan uygulamaların zaman zaman devam edeceği aktarıldı.