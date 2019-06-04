Hatalı sollama sonucu kafa kafaya çarpıştılar: 4 yaralı Karabük’ün Eflani ilçesinde hatalı sollama nedeniyle iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Karabük’ün Eflani ilçesinde hatalı sollama nedeniyle iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Eflani-Daday karayolunda U.K. yönetimindeki 78 AV 319 plakalı otomobil ile M.Ş. yönetimindeki 34 CAY 049 plakalı otomobil, Kayalar mevkiinde hatalı sollama nedeniyle kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücüler ile birlikte bulunan R.K. ve A.Ş. yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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