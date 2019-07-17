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Hatalı parka vatandaş müdahalesi

Sinop’ta Tuzcular Caddesi’nde yol kenarına çekilen otomobil, Sinop Belediyesinin çöp kamyonunun geçişine engel oldu.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 14:30
Hatalı parka vatandaş müdahalesi

Sinop’ta Tuzcular Caddesi’nde yol kenarına çekilen otomobil, Sinop Belediyesinin çöp kamyonunun geçişine engel oldu.


Araç sahibinin gelmesi beklenirken çöp kamyonu, arkasında uzun bir araç kuyruğu oluşturdu. Trafiği sıkıştıran otomobil çevredeki vatandaşlar tarafından kaydırıldı.


Sinop’ta yol kenarına çekilen 06 RLN 41 plakalı otomobil, otomobillerin geçişine engel olmadı fakat o esnada belediyenin çöp kamyonu geldi ve geçemedi. İhbar edilen olayda, polisin gelmesi üzerine araca cezai işlem uygulandı fakat araç sahibi hala ortalıkta yoktu. Çevredeki vatandaşlar trafiği açmak için aracı el birliğiyle kaldırarak yolun biraz kenarına kaydırdı. Trafiği biraz olsun rahatlatan vatandaşlar geçen araç sürücülerinden teşekkür aldı.


Araç sahibinin olay yerine gelmesi üzerine araç yerinden kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 14:30
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