Hatalı park itfaiyeye geçit vermedi

Ümraniye, Çakmak Mahallesi, Bağdat Caddesinde bulunan altı katlı binanın en üst katında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri hatalı bir şekilde sokakta park eden bir otomobilden dolayı zorluk yaşarken içeride mahsur kalan Sedat Vudina’yı kurtardı.

Yoğun dumandan etkilenen Vudina’ya ilk müdahale olay yerinde bekleyen ambulans ekibi tarafından yapıldı. Sigaradan çıktığı tahmin edilen yangına büyümeden müdahale eden itfaiye ekipleri, hatalı park halindeki araçtan dolayı zorluk yaşadı. Polis otomobil hakkında yasal işlem başlatırken yangınla ilgili de soruşturma başlatıldı.