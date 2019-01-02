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Hatalı park edilen otomobile polis aracı çarptı: 2 yaralı

02 Ocak 2019 Çarşamba 16:03
Hatalı park edilen otomobile polis aracı çarptı: 2 yaralı

ANKARA (AA) - Ankara'da hatalı park edilen otomobile çarpan polis aracındaki 2 emniyet personeli yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cinnah Caddesi'nde hatalı park edilen, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 HK 144 plakalı otomobile, polis aracı arkadan çarptı.

Kazada Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli olduğu öğrenilen 2 polis memuru yaralandı.

Yaralanan polis memurları 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 16:03
  1. 2 Yaralı
  2. Cinnah Caddesi
  3. hatalı park
  4. polis aracı
  5. trafik kazası

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