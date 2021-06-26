Hatalı maske kullanımı göze zarar veriyor

Göksel Çağlav Ankara

Maske takılan bölgeden çıkan nefesin gözlük ve göz arasında yoğunlaşması ile oluşan buğu göz bozukluklarına neden oluyor. Uzmanlar çok zorunlu olmadıkça özellikle güneş gözlüklerinin, maske takarken kullanılmasını tavsiye etmiyorlar. Göz kuruluğu riskine karşı kaliteli maske ve doğru maske kullanımının önemine dikkat çeken Göz Hastalıkları Op. Dr. Talha Özdemir, “Maske kullanımının getirdiği yararları hepimiz gördük. Ancak son zamanlarda maske ile ilişkili yeni hastalıklar ortaya çıkmaya başladı. Bunlardan biri de ‘MADE’ adını verdikleri yüz maskesi takan kişilerde ‘göz tahrişi ve kuruluğu’ oluşan ‘maske ile ilişkili kuru göz’ hastalığıdır. Maskeniz yüzünüze tam oturmaz ise ayni gözlüğün buğulanması gibi verdiğiniz nefesle gözleriniz artan sıcak hava akımından olumsuz etkilenir. Kaliteli ve doğru maske kullanarak bunun önüne geçebiliriz” dedi.

