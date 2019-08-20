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Hatalı KYK yurt başvurusu durumunda yapılması gereken işlemler nelerdir?

Hatalı KYK yurt başvurusu yapılırsa ne olur? Kredi Yurtlar Kurum yurt başvuruları 19 Ağustos itibariyle başladı. 2019-2020 KYK yurt başvurusunda son tarih ise 26 Ağustos. KYK başvurusunu yapacak öğrenci adayları 9 aşamada KYK yurt başvurusunu tamamlamakta. Peki KYK yurt başvurusu yapılırken hata yapılırsa yapılması gereken işlemler neler? Hatalı KYK yurt başvuru durumunda yapılması gereken işlemler nelerdir? İşte detaylar.

20 Ağustos 2019 Salı 19:49
Hatalı KYK yurt başvurusu durumunda yapılması gereken işlemler nelerdir?

Hatalı KYK yurt başvurusu yapılırsa ne olur? Kredi Yurtlar Kurum yurt başvuruları 19 Ağustos itibariyle başladı. 2019-2020 KYK yurt başvurusunda son tarih ise 26 Ağustos. KYK başvurusunu yapacak öğrenci adayları 9 aşamada KYK yurt başvurusunu tamamlamakta. Peki KYK yurt başvurusu yapılırken hata yapılırsa yapılması gereken işlemler neler? Hatalı KYK yurt başvuru durumunda yapılması gereken işlemler nelerdir? İşte detaylar.

Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası “Öğrencinin beyanına güven esastır. Kurum, öğrencinin yurtta barındırılmasına esas teşkil eden bilgi ve belgelerin doğruluğunu araştırabilir. Araştırma sonucunda, beyan ile tespitler arasında fark tespit edilmesi halinde, kamu kurum ve kuruluşlarından alınan bilgi ve belgelere göre işlem yapılır.” hükmü yer almaktadır.

Öğrenciler başvuru sürecinde bilgilerinde güncelleme yapabilmektedir. Başvuru tarihinden sonra bilgi değiştirme, hata düzeltme vb. hiçbir işlem yapılmamaktadır. Başvuru sırasında hatalı başvuru yapan öğrencilerin durumları tespit edilerek “Yanlış Beyan” dan kayıtları silinmektedir. Kurumun daha sonra açıktan başvuru alması halinde öğrenciler tekrar başvuru yapabilmektedirler.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 19:49
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