Hatalı araç parklarına anında müdahale ediliyor Adıyaman Valiliği yan tarafında bulunan hatalı otoparklara polis ekipleri anında müdahale ediyor.

Adıyaman Valiliği yan tarafında bulunan hatalı otoparklara polis ekipleri anında müdahale ediyor.

Adıyaman Valiliği yan tarafında bulunan ve vatandaşlar için ayırtılan park yerine hatalı araç parkı yaparak araçların giriş ve çıkışlarına engel olan araçlara trafik polis ekipleri tarafından müdahale ediliyor.

Trafik polis ekipleri, vatandaşların daha rahat edebilmesi amacıyla bu tür denetimlerin devam edeceği öğrenildi.

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