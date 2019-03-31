Hatalı adres kaydı nedeniyle oyunu kullanamadı

İSTANBUL (AA) - Çekmeköy'de ikamet eden Halim Borak, bir vatandaşın yaptırdığı hatalı adres kaydı nedeniyle, yerel seçimde oyunu kullanamadı.

Edinilen bilgiye göre, basında yer alan "İstanbul'da seçim şaibesi" başlıklı haber üzerine, Çekmeköy İlçe Nüfus Müdürlüğü iddialara ilişkin olayı inceledi.

Mernis kayıtları ve arşiv evraklarında yapılan incelemede, S.K. isimli vatandaşın 19 Kasım 2018 günü İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne, M.K. adına kayıtlı İGDAŞ faturası ile geldiğini belirledi.

Fatura üzerinde yer alan Merkez Mahallesi Erenler Caddesi Çekmeköy adresine, adres kaydının yapılması gerekirken, mahalle, kapı ve daire numarası aynı olan ancak sadece "Erenler Caddesi" sehven Eren Sokak şeklinde memur tarafından işlem sırasında S.K.'nın yüzüne karşı okundu.

S.K.'nın bunu onaylaması üzerine, adres kaydı oluşturuldu.

Yerel seçimler için 4 Ocak 2019-17 Ocak 2019 tarihleri arasında askıya çıkarılan seçmen listeleriyle ilgili itirazlar ve düzeltmeler yapıldı. Bu askı sürecinde düzeltmeler yapılırken, söz konusu haberde adı geçen Halim Borak adlı vatandaşın müracaatı olmadığı için adı seçmen listelerinde yer almadı.

Halim Borak, 26 Mart 2019 tarihinde adres kaydının oluşturulması için İSKİ faturasıyla İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne başvurdu. Borak'ın Merkez Mahallesi Eren Sokak Çekmeköy adresine kaydı yapıldı.







