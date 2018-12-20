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Hastayı 2 kilometre yürüyerek ambulansa taşıdılar

Adıyaman'da heyelandan yol kapanınca 112 acil servis ekibi, yaklaşık 2 kilometre yürüyerek hastayı "beşik" yöntemi ile ambulansa taşıdı

20 Aralık 2018 Perşembe 15:44
Hastayı 2 kilometre yürüyerek ambulansa taşıdılar

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Sincik ilçesinde, sağlık çalışanları ayağından yaralı olan hastayı, 2 kilometre uzaklıktaki ambulansa taşıdı.

Alınan bilgiye göre, Sincik ilçesindeki Şahinbeyler Köyü'nde yaşayan İhsan Yaman (31), köyün arazisinde gezintiye çıktı. Bu sırada dengesini kaybedip düşen ve yürüyemeyen Yaman, durumunu 112 acil servise bildirerek yardım istedi.

Bu sırada etkisini artıran sağanak nedeniyle Yaman'ın bulunduğu bölgeye giden patika yolda heyelan meydana geldi. Yolun heyelan nedeniyle kapandığını fark eden sağlık personeli yürüyerek hastaya ulaşmaya çalıştı. Sağlık çalışanları, Yaman'ı el ele tutuşarak "beşik" denilen yöntemle yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki ambulansa kadar yürüyerek taşıdı.

Ambulansla Sincik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan Yaman'ın ayağında düşmeye bağlı olarak ödem oluştuğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 15:44
  1. 112
  2. Adıyaman
  3. Kurtarma
  4. Sincik

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