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Hastaya paletli ambulansla ulaştılar

Bitlis'in Güroymak ilçesinde ekipler, yolu kardan kapanan köyde mahsur kalan hastaya paletli ambulansla ulaşarak 6 saatlik çalışma sonucu hastaneye götürdü

18 Ocak 2019 Cuma 09:45
Hastaya paletli ambulansla ulaştılar

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Güroymak ilçesinde ekipler, yolu kardan kapanan köyde mahsur kalan hasta Zikrullah Aktaş'a paletli ambulansla ulaştı.

Yemişveren köyünde rahatsızlanan 42 yaşındaki Aktaş, yol kapalı olduğu için hastaneye götürülemeyince, yakınları yetkililerden yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen 112 Acil Sağlık ekipleri, yolun kapalı olması nedeniyle karla mücadele ekipleri ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibine (UMKE) haber verdi.

Belli bir noktaya kadar araçlarıyla gelen ekipler, daha sonra paletli ambulansla köye ulaştı. Gece boyunca süren çalışmada yakınları tarafından kızakla köy meydanına getirilen Aktaş'a ilk müdahaleyi ekipler yaptı. Ardından paletli ambulansla köyün çıkışına götürülen Aktaş, burada bekleyen ambulansla Güroymak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bitlis UMKE sorumlusu Ömer Daşdemir, Aktaş'ın hastaneye ulaşması için ekiplerin seferber olduğunu anlatarak "Hasta adresine ulaşıncaya kadar bizden desteğini esirgemeyen Cevizyatağı Karakol Komutanlığına ve askerlerimize teşekkür ederiz. Yol boyunca yanımızda olup yol güvenliğimizi aldılar." dedi.

112 Acil Servis doktoru Doğukan Şınga ise hasta yakınlarının çağrısı üzerine hemen harekete geçtiklerini aktararak "Hastanın bacağında apse ve damar tıkanıklığı olduğunu, buna bağlı ateş ve ağrıları olduğunu gördük. Hastaya ulaşıp ilk tedavilerini yaptık." diye konuştu.

Zikrullah Aktaş'ın babası Hamit Aktaş da oğlu için seferber olan ekiplere teşekkür etti.


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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 09:45
  1. Bitlis
  2. kar yağışı
  3. KÖY
  4. yol
  5. Zikrullah Aktaş

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