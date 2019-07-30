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Hastaneye otopark desteği

Altındağ Belediyesi, vatandaşların yoğun olarak kullandığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde trafiğin rahat bir şekilde işleyebilmesi için otopark alanı oluşturdu.

30 Temmuz 2019 Salı 09:57
Hastaneye otopark desteği

Altındağ Belediyesi, vatandaşların yoğun olarak kullandığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde trafiğin rahat bir şekilde işleyebilmesi için otopark alanı oluşturdu.


Altındağ Belediyesi, başkentlilerin yoğun olarak kullandığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesinin otopark sorununa neşter vurdu. Hastaneye gelen vatandaşların otopark sıkıntısı çekmemeleri için çalışma gerçekleştiren Altındağ Belediyesi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Acil Servis Bölümünün önüne 60 metre uzunluğunda,3 metre genişliğinde otopark alanı oluşturdu. Otopark alanının asfalt serimini gerçekleştiren ekipler, otopark çizgilerini de büyük bir titizlikle gerçekleştirdi. Hastane yönetimi de sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı açıklamada desteklerinden ötürü Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı’ya teşekkür etti.



"Önemli bir çalışmaydı”


İlçede yer alan birçok kamu kurum ve kuruluşu ile el ele çalıştıklarını ifade eden Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Dışkapı’da bulunan Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesinden bize gelen talep üzerine ekiplerimize talimat verdik. Hastanemizin acil servis bölümünün ön tarafında yer alan alanda hızlı bir çalışma yaparak düzgün ve kullanışlı bir araç park alanı oluşturduk. Buraya gelen hemşehrilerimizin otopark sorunu yaşamadan tedavilerini yapabilmeleri için önemli bir çalışmaydı. Altındağ genelinde vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak dokunuşlar yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 09:57
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