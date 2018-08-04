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Hastaneye kaldırılan CHP Tunceli Milletvekili Şaroğlu'nun son durumu belli oldu

CHP Elazığ İl Başkanı Zeki Kaplan, dün akşam hastaneye kaldırılan CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu'nun sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 09:36
Hastaneye kaldırılan CHP Tunceli Milletvekili Şaroğlu'nun son durumu belli oldu

CHP Elazığ İl Başkanı Zeki Kaplan, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu'nun sağlık durumuna ilişkin, "Durumu çok iyi, inşallah en kısa zamanda sağlıklı bir şekilde tekrar aramıza döner. Vatandaşlarımız, hemşehrilerimiz merak etmesin." dedi.

Şaroğlu'nu, tedavi gördüğü Fırat Üniversitesi Hastanesinde ziyaret eden Kaplan, sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Kaplan, ziyaretin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şaroğlu'nun rahatsızlığını duyar duymaz hastaneye geldiklerini söyledi.

Şaroğlu'nun helikopterle Tunceli'den Elazığ'a getirildiğini belirten Kaplan, şöyle konuştu:

"Burada yapılan tetkikler neticesinde beynindeki bir kılcal damarda tıkanmanın olduğunu ve bunun da yapılacak bir müdahalenin söz konusu olmadığını, ilaçla tedavi edilebileceğini öğrendik. Eğer ilaçla tedavi netice vermezse stentle bu işin giderileceği belirtildi. Durumu şu anda iyi, şuuru açıktır."

Kaplan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ve CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ile çok sayıda milletvekilinin aradığını belirterek, "Durumu çok iyi, inşallah en kısa zamanda sağlıklı bir şekilde tekrar aramıza döner. Vatandaşlarımız, hemşehrilerimiz merak etmesin. Kendisine acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ da Şaroğlu'na acil müdahalenin ardından gerekli tetkiklerin yapıldığını söyledi.

Şu an için herhangi bir cerrahi müdahaleye gerek olmadığını belirten Demirdağ, şunları kaydetti:

"MR neticesinde beynin sol alanına atılan bir pıhtı sonucu beynin o bölgesinin beslenmemesine bağlı, sağ tarafında felçlik demeyelim de kuvvet kaybı gelişti. Şu anda kontrol altında. Başlanan tedavi pratik olarak kan sulandırıcı tedavi ve diğer destek tedavisi şeklinde. Şu anda ilgili uzman arkadaşlar hastamızın başındalar, takip ediyorlar."

Şaroğlu'nun hayati tehlikesinin söz konusu olmadığı bilgisini veren Demirdağ, şuurunun açık olduğunu dile getirdi.

Demirdağ, şunları ifade etti:

"Tedavi ve izlem şeklinde yeni bir olay. Akabinde de yeni bir pıhtının atmaması açısından gerekli tedbirler alındı. Daha sonra bu pıhtının nedeni kalp midir ya da bir damar kökenli midir, başka neden midir? Bunun araştırmasını ileri tetkik için arkadaşlar yapacaklar. Kendisine tekrar geçmiş olsun diyoruz. Sağlık durumu kontrol altında."

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 09:36
  1. Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ
  2. CHP Elazığ İl Başkanı Zeki Kaplan
  3. CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu

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