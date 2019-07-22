Hastaneye hasta ziyaretine giderken kazada öldü Samsun’da hastanede tedavi gören akrabasını ziyarete giden 3 çocuk annesi kadın kazada hayatını kaybetti.

Samsun’da hastanede tedavi gören akrabasını ziyarete giden 3 çocuk annesi kadın kazada hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun’un Kavak ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Havza ilçesinden Samsun’daki Gazi Devlet Hastanesinde tedavi gören akrabalarını ziyarete giden Zalif Usta idaresindeki otomobil ile yola giriş yapan araç çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile birlikte Kebire Usta, Turan Turgut ve Azime Turgut yaralandı.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan 3 çocuk annesi 56 yaşındaki Azime Turgut yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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