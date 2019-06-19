Hastaneye bağış yapan hayırseverlere plaket

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesininyoğun bakım ünitelerine cihaz bağışında bulunan hayırseverlere düzenlenen törenle teşekkür plaketi verildi.

Başhekimlik toplantı salonunda düzenlenen törende konuşan Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, hastaneye sağladıkları katkılardan dolayı hayırseverlere teşekkür ederken, bağışların hizmet kalitesi ve hasta memnuniyetinin artırılmasında büyük önem taşıdığını söyledi.

Hastane BaşhekimDr. Öğr. Üyesi Bilal Günaydın ise, : “Niğde’mizde tüm vatandaşlarımıza eksiksiz hizmet vermeye çalışan hastanemizin daha iyi hizmet sunabilmesine katkı sağlayan bağışların ve bu konudaki duyarlılığın artarak devam etmesi temennisinde bulunuyorum” dedi.

Hastanenin yoğun bakım ünitelerine cihaz bağışında bulunan hayırseverler Eyüp Doğanlar ve Recep Turcan’a plaketleri; Niğde ValisiYılmaz Şimşek, Eşi Dr. Çiğdem Olgun Şimşek, Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ve Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Bilal Günaydın tarafından takdim edildi.