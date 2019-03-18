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Hastanenin menüsü ’üzüm hoşafı, buğday çorbası ve yarım ekmek’

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’nde çalışan 2 bin 100 personelin bugünkü öğle yemeği menüsünde üzüm hoşafı, buğday çorbası ile yarım ekmek vardı.

18 Mart 2019 Pazartesi 15:12
Hastanenin menüsü ’üzüm hoşafı, buğday çorbası ve yarım ekmek’

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’nde çalışan 2 bin 100 personelin bugünkü öğle yemeği menüsünde üzüm hoşafı, buğday çorbası ile yarım ekmek vardı. Hastane yönetimi ve çalışınlar 104 yıl önce Çanakkale’de savaşan kahraman Mehmetçiğin yediği yemekleri tadarak aynı ruhu yeniden yaşadı.


Çanakkale Zaferi’nin 104’üncü yılı nedeniyle savaş esnasında askerlerin yediği üzüm hoşafı, buğday çorbası ve yarım ekmek Afyonkarahisar Devlet Hastanesi personeline öğle yemeğinde ikram edildi. Doktor, sağlık personeli, bilgi işlem, güvenlik ve temizlik işçisi olmak üzere toplamda 2 bin 100 personeli bulunan Hastanede tüm çalışanlar Çanakkale savaşında askerlerin yediği yemeği yiyerek şehitleri yad ettiler.


Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Duran, güzel bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi. Duran, “Çanakkale zaferi büyük Türk milletinin dirilişinin destanlaştığı gündür. Bu kutlu zaferin verdiği gururla kahramanlık destanları tarihe altın harflerle kazıyan tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Onların tarihe not düştüğü kahramanlık destanları bu günde bizim yolumuzu aydınlatıyor. Çanakkale Zaferinin 104’üncü yılı nedeniyle bizde hastanemizde bu günün anlam ve önemini belirtmek üzere bir etkinlik düzenledik. Bu gün hastanemizde öğlen yemeğinde üzüm hoşafı, buğday çorbası ve yarım ekmek verdik. Personelimizle beraber hep birlikte bu gün öğlen yemeğimizde bunu yiyeceğiz” dedi.


Başhekim Duran tarafından daha sonra hastane personeline üzüm hoşafı, buğday çorbası ve yarım ekmek ikram edildi.


Devlet Hastanesinde görevli Mustafa Dener ise o günler anlamak ve yaşamak adına bir farkındalık oluştuğunu belirterek, “18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümü. Bizler de şehitlerimiz o gün ne sıkıntılar çekmiş ve neler yemiş. Biraz da o günü anlamak, yaşamak ve farkındalık oluşturmak adına buğday çorbası, üzün hoşafı ve yarım ekmek ile en azından karnımızı doyurmaya çalışarak şehitlerimiz orada neler yaşamış onu anlamaya çalıştık” diye konuştu.


Devlet hastanesinde hemşire olarak görev yapan Emine Şen, menünün çok anlamlı olduğunu belirterek, “Çanakkale şehitlerini anma adına menü çok anlamlı olmuş. Afyonkarahisar Devlet hastanesi yönetimine teşekkür ediyoruz” dedi.


Hastanenin temizlik işlerinden sorumlu Emine Şen de menüyü gördüğünde çok şaşırdığını ve güzel bir duygu yaşadığını ifade etti. Sara, “O kadar anlamlı bir gün ki bu gün Çanakkale 18 Mart şehitleri anma günü. Gerçekten o günün menüsünü yiyebilmek ve hatırlamak bile çok güzel bir duygu. Allah şehitlerimizin mekanlarını cennet eylesin. Çok farklı bir şey bu. Yaşamak lazım. Yaşamadığımız için çok bilmiyoruz. Ama hatırlamak bile çok farklı bir duygu olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 15:12
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