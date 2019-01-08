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Hastanenin istinat duvarının yıkılması

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Eyüpsultan Devlet Hastanesinin arka bahçesindeki istinat duvarının yıkılmasıyla ilgili açıklama yaptı- "Her ihtimale karşı hastalarımızın tahliyesine karar verilmiş, hastanemizin faaliyetleri geçici süre durdurulmuştur. Tüm hastalar çevredeki hastanelere taşınmış herhangi bir mağduriyet yaşanmamıştır"- "Yarın itibari ile hastanemize elektrik verilmesi planlanmakta olup hastanemizin yarın faaliyete devam edeceği öngörülmektedir"

08 Ocak 2019 Salı 17:04
Hastanenin istinat duvarının yıkılması

İSTANBUL (AA) - İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Tüm hastalar çevredeki hastanelere taşınmış herhangi bir mağduriyet yaşanmamıştır. Yarın itibari ile hastanemize elektrik verilmesi planlanmakta olup hastanemizin yarın faaliyete devam edeceği öngörülmektedir." dedi.

Memişoğlu, Eyüpsultan Devlet Hastanesinin arka bahçesindeki istinat duvarının yıkılmasıyla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Bugün saat 12.15 civarında Eyüpsultan Devlet Hastanesi’nin B ve C blokları arasındaki yaklaşık 8 metre yüksekliğindeki istinat duvarının çöktüğünü hatırlatan Memişoğlu, olayda herhangi yaralı ve can kaybı bulunmadığını belirtti.

Duvarın çökmesiyle TEDAŞ tarafından gelen ana enerji ve elektrik hatları ile birlikte ana enerji hatlarının zarar gördüğünü ifade eden Memişoğlu, şöyle konuştu:

"Çökme alanının yanında bulunan hastane jeneratörleri de risk altında olduğundan faaliyetleri durdurulmuştur. Her ihtimale karşı hastalarımızın tahliyesine karar verilmiş, hastanemizin faaliyetleri geçici süre durdurulmuştur. Tüm hastalar çevredeki hastanelere taşınmış herhangi bir mağduriyet yaşanmamıştır. Yarın itibari ile hastanemize elektrik verilmesi planlanmakta olup, hastanemizin yarın faaliyete devam edeceği öngörülmektedir. En kısa zamanda çöken yerle ilgili gerekli işlem yapılacak olup İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Çevre İl Müdürlüğü konu üzerinde gerekli çalışmaları yapmaktadır."

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 17:04
  1. Eyüpsultan Devlet Hastanesi
  2. istinat duvarı
  3. Kemal Memişoğlu

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