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Hastanenin arşiv kısmında yangın

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi idari binasında çıkan yangında bazı arşiv belgeleri kullanılamaz hale geldi

30 Ocak 2019 Çarşamba 23:46
Hastanenin arşiv kısmında yangın

SAKARYA (AA) - Sakarya'da hastanenin arşiv kısmında çıkan yangın, maddi hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yanındaki Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü arazisindeki bazı idari birimlerinin bulunduğu binanın arşiv kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale eden ekipler, içerideki dumanı da tahliye etti.

Yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında bazı arşiv belgeleri kullanılamaz hale gelirken, binada hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni, itfaiye ekiplerinin incelemesinin ardından belirlenecek.

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 23:46
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