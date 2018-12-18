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Hastanelerde imkan varsa mahremliğe dikkat

Gazetemiz okurlarından Hadiye Küçükyılmaz, "Hastanelerde imkan varsa mahremliğe dikkat" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

18 Aralık 2018 Salı 12:36
Hastanelerde imkan varsa mahremliğe dikkat

Hadiye Küçükyılmaz

Sayın Cumhurbaşkanım,

16 yıllık mevcut iktidar döneminde ülkemiz hemen her alanda çağ atladı, standartlarımız yükseldi, özellikle de sağlık alanında çok yol alındı, randevulu muayeneler, hekim seçme hakkı, konforlu donanımlı hastanelerimiz gerçekten çok iyi.

Ancak sağlıktaki bunca zor konuların başarılmasına rağmen çok basit, kolayca giderilebilecek bazı sorunların varlığı bunca yapılan güzel hizmetlere adeta gölge düşürüyor;

Hekimini seçebilen hasta maalesef, momografi, röntgen, ultrason gibi birimlerdeki görevlileri (cinsiyetlerini) seçemiyor. Bu birimlerde (momografi, röntgen, ultrason vs.) 40-50 yaşlarındaki kadın, oğlu yaşındaki erkek görevlilere en mahrem yerlerini göstermek zorunda kalıyor. Sağlıkta devrim yapan ülkemiz ve devletimiz için bunun çözümü işten bile değil. Bu bölümlerde çalışan teknisyenlerin istihdamında her hastanede farklı cinsiyette /hem erkek, hem bayan görevli) görevliler istihdam edildiğinde sorun biter. Yani “A“ hastanesinde 2 erkek görevli, “B” hastanesinde de 2 bayan görevli yerine, “A” ve “B” hastanelerindeki görevlilerin birer tanesi yer değiştirdiğinde her iki hastanede de hem erkek, hem bayan görevli bulunur ve sorunlar ortadan kalkar. Hastalıkta ayıp, günah, mahrem olmaz ama, imkanlar varsa ve buna rağmen ortam oluşturulmuyorsa bunun vebali vardır. Sırf bu yüzden hastaneye gitmeyen, ultrason, momografi vs. çektirmeyen hanım hastalarımızın vebaline girilmesin. Büyüklerimizin bu sorunu ivedilikle çözeceklerine inancım tamdır.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 12:36
  1. Hadiye Küçükyılmaz
  2. randevulu muayeneler
  3. sağlık
  4. röntgen
  5. ultrason
  6. mahrem

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