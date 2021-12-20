Hastanelerde hatırlatma dozu yoğunluğu: 'Yeter ki aşı talebi hiç eksilmesin'

Sağlık Bakanlığı koronavirüsün Omicron varyantına tedbir amacıyla Bilim Kurulu'nun önerisiyle 6 ay olan üçüncü ve dördüncü 'hatırlatma' dozlarının süresini 3 aya indirdiğini açıkladı. Bu açıklama ile birlikte aşı olmak isteyenler, hastanelerde yoğunluğa yol açtı. Eskişehir'de Şehir Hastanesi ve Yunus Emre Devlet Hastanesi'nin yanı sıra koronavirüs aşısı uygulayan sağlık kuruluşlarında günlük 15 binin üzerinde kişiye 'hatırlatma' dozu yapılıyor.

Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde üçüncü doz aşısını olan Soner Akpınar (45), herkesin koronavirüse karşı aşı olması gerektiğini söyledi. Bakanlık açıklamasını duyduktan sonra randevu alıp, hastaneye geldiğini ifade eden Akpınar, "Randevumu dün akşam aldım, bugün öğlen de geldim. Sırada çok beklemedim, 1-2 dakika içinde bitti. 10'arlı gruplar halinde aldılar içeriye, hemen halloldu. Herkesin aşı olması gerektiğini düşünüyorum. Bu ihmal edilecek bir şey değil. Hastalık konusunda ülkenin durumu da ortada. Salgının daha fazla büyümemesi için herkesi aşıya davet ediyoruz. Herkesin aynı hassasiyeti göstermesi şart. Başka türlü bu işin üstesinden gelemeyiz" diye konuştu.

'Yeter ki aşı talebi hiç eksilmesin'

Koronavirüse karşı herkesin aşı olması gerektiğini yineleyen Dr. Bildirici "Bu yeni süreçle birlikte de şükürler olsun, ciddi bir aşı talebi ile karşılaşıyoruz. Buna bağlı olarak da vatandaşlarımız mağdur olmasın diye aşı odalarımızı ve aşı odalarında çalışan personel sayımızı arttırarak yanıt vermeye çalışıyoruz. Şükürler olsun, Eskişehir Şehir Hastanesi artık günlük 4 binli rakamlarla aşılama yapıyor. Bu durumdan çok mutluyuz. Gerek yatan hastalarda gerek yoğun bakımdaki hastalarda aşılıları görmüyoruz. Tam aşılılarda hastaneye başvurma sayısını azaltıyor. Yeter ki aşı talebi hiç eksilmesin, hiç kimse de aşısını imal etmesin. Herkes vakti ve zamanı geldiğinde aşısını yaptırsın. Hastanelerin tümü bu aşı talebini karşılayacak güç ve kudrette. Bakanlığımız da bunun lojistiğini sağlıyor. Biz de buna aşı odalarını ve aşı odalarında çalışan personel sayısını arttırarak destek veriyoruz" diye konuştu.