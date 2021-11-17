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Avrupa Hastaneler doldu taştı! Almanya tam kapanmaya gidecek mi?
Avrupa

Hastaneler doldu taştı! Almanya tam kapanmaya gidecek mi?

Başbakan Angela Merkel’in, “Almanya’yı zor günler bekliyor” açıklamasıyla ülkede yeniden tam kapanmanın eğişine gelindi.

Yeniakit Publisher
2021-11-17 10:17:00 -
Hastaneler doldu taştı! Almanya tam kapanmaya gidecek mi?

Almanya’da “vahim” hale gelen koronavirüsle mücadelede “tam kapanma” dahil en sert önlemlerin alınması bekleniyor. Koronavirüsün yayılmasını yavaşlatmak ve daha katı kuralların hayata geçirilmesi amacıyla Almanya Federal Meclisi’nde yeni yasal düzenlemeye gidilecek. 

Hastanelerin kapasitesi doldu

Almanya’da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmaları yürüten Robert Koch Enstitüsü tarafından yapılan açıklamaya göre ülkede son 24 saatte 32 bin yeni vaka tespiti yapıldı. Geçen hafta bu rakam 21 bin seviyesindeydi. Vakaların artması hastanelerin kapasitesini artırmış durumda. 

Merkel endişesini dile getirmişti 

Almanya Başkanı Angela Merkel, “"Bir yıl önce de benzer bir durumdaydık. Ama artık bir aşımız var. Şimdi hızlı davranmamız gerekir. Sizden rica ediyorum, aşı olun. Akrabalarınızı ve arkadaşlarınızı da ikna edin" diyerek endişelerini dile getirmişti.

 

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