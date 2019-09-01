Hastaneden kaçtı, hastanede yakalandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, sağlık kontrolü için götürüldüğü hastaneden yakınlarının yardımı ile kaçan cezaevi firarisi, polisin dur ihtarına uymadı. Kaçmaya çalıştığı otomobilde vurulan firari, yarasının tedavisi için yakınlarınca götürüldüğü hastanede yeniden yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında kesinleşmiş 26 yıl 11 ay hapis cezası kararı ile 22 farklı suçtan yakalama emri olan Manisa E Tipi Kapalı Ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firari Serdar Katipoğlu'nu (31) Eski Manisa Yolu üzerinde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Katipoğlu, sağlık kontrolü için Turgutlu Devlet Hastanesi'nde götürüldü. Hastanede kardeşleri ve yakınlarının yardımıyla kaçmaya çalışan Katipoğlu'nu durdurmak isteyen polis havaya ateş etti. Polis ekiplerinin dur ihtarında uymayan Katipoğlu, kaçmaya çalıştığı otomobilde vuruldu.

Polisten kaçan Katipoğlu, yarasının tedavisi için yakınlarınca götürüldüğü Manisa'daki hastanede yakalandı.

Polis, Katipoğlu'nun kaçırılmasına yardım eden kişilerin de yakalanması için çalışma başlattı.

