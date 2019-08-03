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Hastaneden “Dünya Karpuz Günü” etkinliği

Samsun’da, ‘3 Ağustos Dünya Karpuz Günü’nde hastane misafir ve çalışanlarına karpuz ikramında bulunuldu.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 13:58
Hastaneden “Dünya Karpuz Günü” etkinliği

Samsun’da, ‘3 Ağustos Dünya Karpuz Günü’nde hastane misafir ve çalışanlarına karpuz ikramında bulunuldu.


VM Medical Park Samsun Hastanesinde ilginç bir etkinliğe imza atıldı. Hastane, “3 Ağustos Dünya Karpuz Günü” dolayısıyla misafirlerine, hekimlerine ve personeline karpuz ikram etti.



“Zararlı maddelerin vücuttan atılmasına yardımcı olur”


İkram sırasında karpuzun sağlığa faydaları konusunda bilgilendirme yapan Diyetisyen Mine Özkazanç Akren, “Karpuz gibi meyvelerin, sularının yerine tüm tüketilmesi posa tüketimini destekler. Bu da zararlı maddelerin vücuttan atılmasına yardımcı olur” dedi.


Misafirler ise ikramdan dolayı memnuniyetlerini dile getirirken, ikram sırasında renkli anlar yaşandı. Karpuz ikramından en çok sevinen ise hastanedeki minik misafirler oldu.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 13:58
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