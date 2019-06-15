Hastaneden dönen kaymakama davullu zurnalı karşılama

Adana’nın Tufanbeyli İlçe Kaymakamı Ferhat Atar hastanede gördüğü tedavisinin tamamlanmasının ardından döndüğü görev yeri Tufanbeyli’de vatandaşlar tarafından kurban kesilip davul zurna ile karşılandı.

Geçtiğimiz haftaevinde kan değerlerinin düşmesi sonucu baygınlık geçiren ve ambulans helikopter ile Adana’nın Tufanbeyli ilçesinden Adana Şehir Hastanesine sevk edilenTufanbeyli Kaymakamı Ferhat Atar, tedavisinin ardından taburcu edildi. Daha önceki yıllarda da ağır bir beyin ameliyatı geçiren Kaymakam Ferhat Atar ilçe ye dönüşte Tufanbeyli Belediye Başkan vekili,Belediye Meclis Üyeleri,Jandarma Komutanı,Polis Merkezi Amiri,siyasi Parti ilçe Başkanları,Mahalle Muhtarları,Belediye ve Kaymakamlık Personelleri ile çok sayıda vatandaşın katılımıyla İlçe girişinde Kurban kesilerek Davul Zurna eşliğinde karşıladı. Karakol Komutanı tarafından Türk Bayrağı hediye edilen Kaymakam bayrağı öperek teslim alırken duygularına hakim olmadığı gözlendi. “Tufanbeyli Kaymakamı Ferhat Atar, bu şekilde karşılamaya gerek olmağını belirterek çok duygulandığını ifade etti. Sağlık probleminin kan sayımının düşmesinden kaynaklandığını şuan herhangi bir rahatsızlığının olmadığını dile getirdi. Karşılamaya katılanlara teşekkür etti.”

Karşılamaya gelen kalabalık daha sonra Kaymakam Ferhat Atar’ı evine kadar götürerek istirahate çekilmesinin ardından ayrıldı.