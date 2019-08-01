0553 313 94 23

Hastaneden çaldıkları televizyonları çöp konteyneri ile çıkarttılar

Konya’da bir hastaneden farklı günlerde hasta odalarında bulunan televizyonları çalan iki kardeş, çaldıkları televizyonları çöp konteyneri ile hastaneden çıkardı.

01 Ağustos 2019 Perşembe 10:08
Hastaneden çaldıkları televizyonları çöp konteyneri ile çıkarttılar

Konya’da bir hastaneden farklı günlerde hasta odalarında bulunan televizyonları çalan iki kardeş, çaldıkları televizyonları çöp konteyneri ile hastaneden çıkardı. Şüpheliler, televizyonları çöp konteyneri ile taşırken güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülenirken, görüntülerden kimlikleri belirlenen şahıslar, evlerinde çaldıkları televizyonu izlerken yakalandı.


Olay, 24 Temmuz Çarşamba günü akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesinde bulunan Konya Numune Hastanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde hastaneye gelen bir kişi katları gezmeye başladı. Görevlilerin olduğu katlarda bir süre hasta yakını gibi davranan şüpheli, boş odaları belirlemek için bir süre hastane içerisinde gezdi.



“Çaldıkları televizyonu hastaneden çöp tenekesiyle çıkarttılar”


Hastane içerisinde boş oda arayan şüpheli bir süre sonra bir odanın boş olduğunu fark ederek oda içerisinde bulunan televizyonu sökerek odadan ayrıldı. Şahıs çaldığı televizyonu hastane güvenliğine göstermeden çıkartmak için bir katta bulduğu çöp konteynerinin içerisine koyarak hastaneden ayrıldı. Bu anlar ise hastanenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Hırsızlık olayını fark eden oda görevlileri 6 farklı odadan 6 televizyonun çaldığını belirleyerek durumu hastane yetkililerine ve polis ekiplerine bildirildi.



Şüpheliler çaldıkları televizyonu izlerken yakalandılar


Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Hastanenin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kardeş olan Yusuf E. ile Ferit E. olduğunu belirledi. Şüphelilerin gidebileceği adreslerin tespit edilmesinin ardından polis harekete geçti. Şahısların Karatay ilçesindeki evlerinde olduğu bilgisi üzerine polisin eve yaptığı baskında iki kardeş hastaneden çaldıkları televizyonu izlerken yakalanarak gözaltına alındı.


Ekiplerin evde yaptığı aramada 2 adet televizyon ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar, ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Burada ilk ifadeleri alınan iki kardeşin, “Televizyonları hastane odalarından aldıktan sonra satarak paraya çevirdik, paraya ihtiyacımız olduğu için çaldık” dediği öğrenildi.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 10:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Irak'ta DEAŞ saldırısı: 4 ölü, 7 yaralı
    1. Irak'ta DEAŞ saldırısı: 4 ölü, 7 yaralı
    2. Türk Hava Kurumu Üniversitesi..
    3. ADÜ Teknokent’ten ön elemede birincilik
    4. Ege Üniversitesi Çeşme Turizm..
    5. (Özel) 4 kurşunla öldürülen Gülay..
    6. Başkan Şerifoğulları, "Mahalle..
    7. Kurban bayramı öncesi kredi kullanma..
    8. THY ile Bangkok Hava Yolları arasında..
    9. Muradiye’de 2 bin 440 paket kaçak..
    10. Bu nasıl top çevirme! Şimdi bu..
    11. Kuzey Kore'den roket fırlatmada bir ilk
    12. Akülü arabası çalınan adamı hayırsever..
    13. Diyarbakır’da son bir ayda 13 milyon..
    14. One İstanbul ile hedef 20 milyon turist
    15. Konya'da kaçak kazı operasyonu
    16. Başkan Atay yol çalışmalarını denetledi
    17. (Özel) Maaşını alamayınca hem kepçeyi..
    18. Aden'de bombalı saldırı: 3 ölü, 20..
    19. Büyükşehir’de yollar yenileniyor
    20. Diyarbakır'da bir milyon 289 bin kök..
    21. İzmir Belediyesini şikâyet eden..
    22. Nijerya'da kurtarılan 4 Türk'ten ikisi..
    23. Teksas’taki rafineri yangınında..
    24. Bunaltıcı sıcaklar kıraathanelerin de..
    25. Nazilli, 3. İncir Festivaline..
    26. Yeni Motorlu Sanayi Sitesi başvuruları..
    27. İSO Türkiye İmalat PMI temmuzda 46,7..
    28. Sodexo’dan firmalara Kurban Bayramı’na..
    29. Palandöken: “Yapılandırma sözü esnafı..
    30. Güvenlik birimine getirilen çocuklara..
    Tüm dünyaya duyurdular! O ülke para birimini değiştirdi
    Tüm dünyaya duyurdular! O ülke para birimini değiştirdi
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek sözler: Kanımı içseler doymazlar
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek sözler: Kanımı içseler doymazlar
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'

    Günün Karikatürü

    01 Ağustos 2019
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'