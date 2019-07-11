Hastaneden başhekime ziyaret
Büyük Anadolu Hastaneleri Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr.11 Temmuz 2019 Perşembe 15:19
Büyük Anadolu Hastaneleri Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Yakup Yönten ve beraberindeki heyet, Gazi Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Emine Sehmen’e ziyarette bulundu.
Büyük Anadolu Hastaneleri Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Yakup Yönten, Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Fatih Esen ve Darıca Büyük Anadolu Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Tayfun Mercan, Gazi Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Emine Sehmen’e nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette Dr. Yakup Yönten, Başhekim Sehmen’e çalışmalarında başarılar diledi. Sehmen’de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, konuklara teşekkür etti.
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