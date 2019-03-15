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Hastanedeki çıkan yangınla ilgili başhekimden son dakika açıklaması

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çıkan yangınla ilgili Başhekim Prof.

15 Mart 2019 Cuma 15:22
Hastanedeki çıkan yangınla ilgili başhekimden son dakika açıklaması

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çıkan yangınla ilgili Başhekim Prof. Dr. Mustafa Emiroğlu, “Yaklaşık olarak 250-300 hastayı tasfiye ettik. Yoğun bakımlarımızdaki hastayı tavsiye ettik. Ameliyathanelerimiz devam ediyordu onları durdurduk” dedi.


İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Başhekim Prof. Dr. Mustafa Emiroğlu, hastanede çıkan yangınla ilgili bir açıklama yaptı. Yangının trafodan kaynaklı olarak çıktığını ifade eden Prof. Dr. Emiroğlu, son bilgileri paylaştı. Prof. Dr. Emiroğlu, “Bugün öğleden sonra saat 13.00 civarlarında ana binada yani A blok giriş katındaki elektrik trafosu nedeniyle, nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın çıkmıştır. Bu yangın neticesinde hastanenin giriş katından itibaren yoğun bir duman kaplamıştır. Acil, hızlı bir şekilde itfaiyeye haber verildi. İtfaiye 10-12 dakika içerisinde müdahale ederek şu an itibariyle elektrik trafosundan kaynaklanmış olan yangın durdurulmuştur” dedi.


Prof. Dr. Emiroğlu, şöyle konuştu:


“Burası büyük bir hastane. 992 yataklı bir hastane burası ve İzmir’in en büyük yoğun bir hasta yükü var, hastalar var. Bütün bunları şu anda yönetiyoruz. A blokta elektrikler gittiği için servislerin bir kısmını tasfiye etmek zorunda kaldık. Yaklaşık olarak 250-300 hastayı tasfiye ettik. Yoğun bakımlarımızdaki hastayı tavsiye ettik. Ameliyathanelerimiz devam ediyordu onları durdurduk. Şu an itibariyle hiçbir hastamızda ölüm meydana gelmemiştir. Hiçbir yaralanan şu an itibariyle yoktur ve şu an için yangın durduğu için duman tahliyesi yapılmaktadır. Hastanede kendi olanaklarımızla ve özel müdürlüğümüzün desteğiyle bu hastalara hastane içerisinde ve komşu hastanede yer bulma çabası içerisindeyiz.”

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 15:22
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