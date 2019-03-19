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Hastanede yatan yaşlılar unutulmadı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Keçiören eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimi, tedavi görmekte olan 75 yaş üzeri hastaları ziyaret ederek karanfil verdi.

19 Mart 2019 Salı 15:28
Hastanede yatan yaşlılar unutulmadı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Keçiören eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimi, tedavi görmekte olan 75 yaş üzeri hastaları ziyaret ederek karanfil verdi.


Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Keçiören eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetiminden Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Nevruz Erez, İdari ve Mali İşler Müdürü Ahmet Uslu, İdari ve Mali işler Müdür Yardımcısı Esener Küçük ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı Dilek Gökçek’in yer aldığı ekip, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası’ nedeniyle hastanedeki 75 yaş üzeri ziyaret etti. Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Nevruz Erez, "Kişiye göre önemi değişen yaşlanma sürecinin ve bunun getirdiği zorlukların daha iyi anlaşılması ve bununla ilgili neler yapılabileceği konusunda çeşitli etkinlik ve faaliyetler düzenlenmektedir. Yaşlılar geçmiş ile gelecek arasında köprü vazifesi gören, adetlerimizi, geleneklerimizi, göreneklerimizi en canlı şekilde hatırlayan, adeta bize hafıza kazandıran ve toplumumuzu bir arada tutan değerleri bize hatırlatan insanlardır. Bizler inanıyor ve biliyoruz ki insanda hayallerin yerini anılar almaya başlamışsa yaşlılığa merhaba denilmek üzeredir. Gençlik ilkbahar gibidir. Yaşlılık ise kışa benzer. Öyle bir kış ki arkasından bahar gelmez" diye konuştu.


Duygulu anların yaşandığı hasta ziyaretlerinde 1925 doğumlu Tevrat Türkmen’le bir süre sohbet eden hastane yönetimine Türkmen’in bazı tavsiyeleri de vardı. Dahiliye biriminde mide rahatsızlığından dolayı tedavi görmekte olan Türkmen, "Şu an genç olsaydım daha fazla gezerdim. Kendime daha fazla vakit ayırırdım. Hiçbir sorunu kafama takmazdım. Görüyorsunuz ya, ben her gün her saat aklı başında ve mantıklı yaşayan insanlardanım. Evet tadını çıkarttığım anlar çok, lakin yeni baştan gençliğime geri dönme şansım olsaydı o tatlı anlarımı daha fazla yakalardım. Aslında yalnız anları yaşamaya çalışırdım o andaki anın farkındalığı olurdu tek derdim. Sizlere tek tavsiyem gelecek korkusuyla ya da geleceğinizi garanti etmek anlamında yaşadığınız andan vazgeçmeyin. Unutmayın Rabbim her şeyi ayarlayandır. Gelecek endişesiyle şimdiki anı yaşamadan atlamayın" mesajını verdi

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 15:28
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