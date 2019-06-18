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Hastanede ’Yangın’ tatbikatı gerçeği aratmadı

Bingöl’ün Solhan İlçesinde hastanede AFAD, UMKE, sağlık, polis ve itfaiye ekiplerinin desteği ile gerçeği aratmayan yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

18 Haziran 2019 Salı 16:11
Hastanede ’Yangın’ tatbikatı gerçeği aratmadı

Bingöl’ün Solhan İlçesinde hastanede AFAD, UMKE, sağlık, polis ve itfaiye ekiplerinin desteği ile gerçeği aratmayan yangın tatbikatı gerçekleştirildi.


‘Hastane Afet Planı’ kapsamında Solhan Devlet Hastanesi personeline verilen eğitimin ardındanAFAD, UMKE, itfaiye ile polis ekiplerinin desteği ile tatbikat yapıldı. Acil durum alarmı ve anonslarla hastanede bulunanlar uyarılırken, senaryo gereği serviste meydana gelen yangında zehirlenenler itfaiye yardımıyla tahliye edilerek sağlık ekiplerine teslim edildi. Çıkan yangın ise itfaiye ekipleri ve hastane personelinin koordineli çalışması sonucu söndürüldü. Polisin güvenlik tedbiri aldığı tatbikat başarıyla tamamlandı.


Gerçeğe yakın bir tatbikatı başarılı bir şekilde gerçekleştirdiklerini belirten Hastane Başhekimi Dr. Murat Döger,"Daha önce planlanmış bir şekilde sivil savunma birimi önderliğinde, İl Sağlık Müdürlüğü izni dahilinde 112 , AFADve UMKE ekipleri, hastanemizde daha önce oluşturduğumuz kurtarma ekibiyle beraber tatbikatımızı başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Çok şükür bir sıkıntı yaşanmadı. Güzel bir şekilde tatbikat sona erdi"dedi.


Hastanenin Sivil Savunma Amiri Serhat Bilmez ise,"Her yıl hastanemizde yıllık olarak ‘Hastane Affet Planı’ kapsamında yaptığımız tatbikatlar var bugünde bunlardan birini gerçekleştirdik. Bingöl AFAD ekibi, Bingöl UMKE ekibi, Solhan Belediyesi itfaiyesi ve emniyetten arkadaşlarla beraber gerçeğe yakın bir tatbikat yaptık"diye konuştu.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 16:11
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