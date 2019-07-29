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Hastanede yangın tatbikatı

Van’ın Çatak Devlet Hastanesinde gerçeği aratmayan yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 18:02
Hastanede yangın tatbikatı

Van’ın Çatak Devlet Hastanesinde gerçeği aratmayan yangın tatbikatı gerçekleştirildi.


Tatbikatta yangın senaryosu çerçevesinde ilgili birimlerin sorumlulukları, toplanma yerleri, müdahale birimleri ve olayın meydana geldiği ilk andan itibaren öncelik sırasına göre yapılması gerekenler, iletişimin nasıl sağlanacağı, hastanenin üstleneceği görevler değerlendirildi. Bu çerçevede afet durumlarında acil sağlık hizmetlerinin etkili ve hızlı yürütülmesi, güvenlik, lojistik, planlama, bulaşıcı hastalıklarla mücadele, birinci basamak sağlık hizmetlerinin sürdürülmesi gibi konular ve yapılması gerekenler tatbikatta gözden geçirildi.


’Hastane Afet Planı’ kapsamında Çatak Devlet Hastanesi personeline verilen eğitimin ardından UMKE, itfaiye ile polis ekiplerinin desteği ile tatbikat yapıldı. Acil durum alarmı ve anonslarla hastanede bulunanlar uyarılırken, senaryo gereği serviste meydana gelen yangında zehirlenenler UMKE ve itfaiye yardımıyla tahliye edilerek sağlık ekiplerine teslim edildi. Çıkan yangın ise, itfaiye ekipleri ve hastane personelinin koordineli çalışması sonucu söndürüldü. Polisin güvenlik tedbiri aldığı tatbikat başarıyla tamamlandı.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 18:02
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