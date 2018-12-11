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Hastanede terör propagandasına hapis istemi

Adana'da ceza infaz kurumundan muayene amaçlı götürüldükleri hastanede terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddia eden iki hükümlü hakkında 5'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı

11 Aralık 2018 Salı 15:03
Hastanede terör propagandasına hapis istemi

ADANA (AA) - Adana'da ceza infaz kurumundan muayene amaçlı götürüldükleri hastanede terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı ileri sürülen iki hükümlü hakkında 5'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.

Cumhuriyet savcısının, "öldürmeye teşebbüs" hükümlüsü Ercan K.ve "silahlı terör örgütü lehine izinsiz gösteri ve yürüyüş yapmak" suçundan hükümlü Soner B. ile ilgili hazırladığı iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, iki hükümlünün muayene amaçlı götürüldüğü hastanede beklerken herkesin duyabileceği şekilde PKK/KCK'nın cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru göstererek bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek ve örgütü yüceltecek şekilde propaganda yaptıkları belirtildi.

Hükümlülerin söz konusu eylemlerinin cezaevi yetkililerince düzenlenen tutanakla tespit edildiği, haklarında kamu davası açmaya yeter delil bulunduğu aktarılan iddianamede, şüphelilerin "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan cezalandırılması talep edildi.

Hükümlüler ise iddianamede yer alan suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 15:03
  1. Adana
  2. hapis istemi
  3. hükümlü sanıklar
  4. terör propagandası

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