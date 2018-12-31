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Hastanede tedavi gören çocuklara sürpriz yılbaşı eğlencesi

Amasya Üniversitesi (AÜ) Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu öğrencileri, hastanede tedavi gören çocuklar için yılbaşı eğlencesi düzenledi

31 Aralık 2018 Pazartesi 23:49
Hastanede tedavi gören çocuklara sürpriz yılbaşı eğlencesi

AMASYA (AA) - Amasya Üniversitesi (AÜ) Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu öğrencileri, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerafeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Pediatri Servisi'nde tedavi gören çocuklar için yılbaşı eğlencesi düzenledi.

Çocuklarla müzik eşliğinde dans eden üniversite öğrencileri, oyunlar oynayarak çocuklara eğlenceli anlar yaşattı.

Çocuk Gelişimi Programı öğrencisi Zühre Ateş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yılbaşında hastanedeki çocukların ve ailelerinin moralini yükseltmek için böyle bir program düzenlediklerini söyledi.

Tedavi gören çocukların mutluluğunun kendilerini daha çok mutlu ettiğini vurgulayan Ateş, "Küçük hediyeler hazırlamıştık, onları verdik, onlarla oynadık, dans ettik. Bugün böyle bir program yaptık, çocuklarla güzel bir gün geçirmeyi planladık. 2018'i böyle kapatmak istedik. Çocuklar normalde bizi üniformalı gördükleri zaman korkarlar, en azından bu tabuyu yıkmak istedik. Biz onlarla çok eğlendik, inşallah onlar da bizimle eğlenmişlerdir" ifadesini kullandı.

- Aileler de çocuklarla birlikte eğlendi

Hastanede yatan çocuklara sürpriz yapıp hediyeler veren öğrenciler, onlarla hastane koridorunda eğlenirken hasta yakınları da öğrencilere eşlik etti.

Bronşit olduğu için 4 gündür hastanede yatan 3 yaşındaki Berk'in annesi Ebru Karagöz, öğrencilerin sessiz hastaneyi birden neşelendirdiğini ifade etti.

Öğrencilerin kendilerini ve çocuklarını çok mutlu ettiği belirten Karagöz, "Çocuğum bronşit olmuştu, zatürre başlangıcı var, 4 gündür buradayız. Bu eğlence çok güzel bir programdı, bizim çok hoşumuza gitti. Bebeğim küçük olmasına rağmen diğer çocuklarla çok eğlendi. Çok teşekkür ederiz öğrencilere, güzel bir eğlenceydi, çok mutlu olduk biz." diye konuştu.

Hasta çocuklarla eğlendikten sonra onlara çeşitli hediyeler veren öğrenciler, daha sonra hastalar ve yakınlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.



Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 23:49
  1. Amasya
  2. Hasta Çocuklar
  3. Pediatri Servisi
  4. Sabuncuoğlu Şerafeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  5. sürpriz
  6. yılbaşı

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