Hastanede tedavi gören asker şehit olduğu açıklandı
TSK Twitter hesabı üzerinden, Ağrı/Doğubayazıt bölgesinde 21 Ağustos 2018 tarihinde bölücü terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda ağır yaralanan askerin şehit olduğunu duyurdu.25 Ağustos 2018 Cumartesi 21:18
TSK'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Ağrı/Doğubayazıt bölgesinde 21 Ağustos 2018 tarihinde bölücü terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda ağır yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."
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