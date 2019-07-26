Hastanede tahlil sonucu beklerken hemşirenin telefonunu çaldı

Denizli Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine tedavi için giden 16 yaşındaki kız çocuğu tahlil sonucu beklerken hemşirelerden birinin cep telefonunu çaldı.

Edinilen bilgiye göre, tedavi olmak için Çivril Devlet Hastanesine giden A.A., (16) hastanede görevli bir çalışanın cep telefonunu çaldı. İddiaya göre, ailesi ile birlikte devlet hastanesine giden ve doktora muayene olan 16 yaşındaki A.A., doktorun istediği tahlil sonuçlarını beklerken masanın üzerinde duran ve bir hemşireye ait olan cep telefonunu alarak cebine koydu.

A.A., muayene olduktan sonra hastaneden ayrılırken görev yerine gelen hemşire telefonunun koyduğu yerde olmadığını fark etti. Güvenlik kamerasını izleyen sağlık görevlisi telefonunun çalındığını görünce polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri telefonu masanın üstünden çalan 16 yaşındaki A.A.’nın adresine gitti. Evinde gözaltına alınan A.A., polis merkezinde alınan ifadesinden sonra savcılığa sevk edildi. A.A., savcılıktaki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, A.A., çaldığı cep telefonu ise sahibi olan hemşireye iade edildi.