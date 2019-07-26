0553 313 94 23

Hastanede tahlil sonucu beklerken hemşirenin telefonunu çaldı

Denizli Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine tedavi için giden 16 yaşındaki kız çocuğu tahlil sonucu beklerken hemşirelerden birinin cep telefonunu çaldı.

26 Temmuz 2019 Cuma 11:14
Hastanede tahlil sonucu beklerken hemşirenin telefonunu çaldı

Denizli Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine tedavi için giden 16 yaşındaki kız çocuğu tahlil sonucu beklerken hemşirelerden birinin cep telefonunu çaldı.


Edinilen bilgiye göre, tedavi olmak için Çivril Devlet Hastanesine giden A.A., (16) hastanede görevli bir çalışanın cep telefonunu çaldı. İddiaya göre, ailesi ile birlikte devlet hastanesine giden ve doktora muayene olan 16 yaşındaki A.A., doktorun istediği tahlil sonuçlarını beklerken masanın üzerinde duran ve bir hemşireye ait olan cep telefonunu alarak cebine koydu.


A.A., muayene olduktan sonra hastaneden ayrılırken görev yerine gelen hemşire telefonunun koyduğu yerde olmadığını fark etti. Güvenlik kamerasını izleyen sağlık görevlisi telefonunun çalındığını görünce polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri telefonu masanın üstünden çalan 16 yaşındaki A.A.’nın adresine gitti. Evinde gözaltına alınan A.A., polis merkezinde alınan ifadesinden sonra savcılığa sevk edildi. A.A., savcılıktaki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Öte yandan, A.A., çaldığı cep telefonu ise sahibi olan hemşireye iade edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 11:14
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tarsus ve Çamlıyayla muhtarları çalıştayda buluştu
    1. Tarsus ve Çamlıyayla muhtarları..
    2. Tırın üzerinde bulunan iş makinesi..
    3. Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman..
    4. Uyuşturucu ve organize suç örgütlerine..
    5. ÖSYM'den sınava girecek adaylara..
    6. PTT alımları ne zaman yapılacak? PTT..
    7. Serdar Çam: KKTC kültürel..
    8. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:..
    9. Bu restoranda QR koduyla girilen..
    10. İstanbul merkezli 11 ilde "sahte..
    11. CHP'den Düzce açıklaması
    12. Vali Soytürk, köy muhtarlarıyla bir..
    13. Konya'da mısır tarlaları arasına..
    14. Vali Gül’den GAÜN Tekponark’a ziyaret
    15. Akfen İnşaat'ın Bulvar Loft projesine..
    16. Yeni Malatyaspor, Olimpija Ljubljana..
    17. Fabrika yangınında hayvanlar da..
    18. Alman kimya devi Bayer'e tazminat..
    19. İran ordusuna bağlı komutan esti..
    20. Sibsi'nin ardından Tunus'u kritik bir..
    Cumhurbaşkanı Sibsi öldü!
    Cumhurbaşkanı Sibsi öldü!
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    Merkez Bankası faizi indirdi!
    Merkez Bankası faizi indirdi!
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi

    Günün Karikatürü

    26 Temmuz 2019
    Somali Cumhurbaşkanı: Türkler ülkemizin şerefini geri kazandıracak
    Somali Cumhurbaşkanı: Türkler ülkemizin şerefini geri kazandıracak
    Türkiye bu habere kilitlendi! Bugün açıklanıyor
    Türkiye bu habere kilitlendi! Bugün açıklanıyor