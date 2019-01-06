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Hastanede şoke eden olay! Fenalaşan polis memuru intihar etti

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde evinde fenalaştıktan sonra Karamürsel Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 28 yaşındaki polis memuru, acil serviste beylik tabancası ile intihar ettiği bildirildi.

06 Ocak 2019 Pazar 20:52
Hastanede şoke eden olay! Fenalaşan polis memuru intihar etti

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesiinde meydana gelen olayla ilgili edinilen bilgilere göre, evinde fenalaşan 28 yaşındaki polis memuru İlker K., Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan İlker K., hastanenin Acil Servis ünitesinde çıkarttığı beylik tabancası ile intihar etti.

Ağır yaralanan polis memuru İlker K., sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaşanan olay sonrasından hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine intikal eden ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 20:52
  1. Kocaeli
  2. karamürsel
  3. Karamürsel Devlet Hastanesi

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