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Hastanede skandal! Vatandaş tedavi bekledi, doktor iskambil oynadı

Adana'da bir hastanede hasta çocukların ve ebeveynlerinin tedavi olmak için beklediği sırada doktorun iskambil oynaması büyük tepki çekti.

22 Ocak 2019 Salı 08:28
Hastanede skandal! Vatandaş tedavi bekledi, doktor iskambil oynadı

Adana'da bir hastanede hasta çocukların ve ebeveynlerinin beklediği sırada doktorun iskambil oynaması büyük tepki çekti.

Adana'da bir hastanenin çocuk acil servisinde hasta çocuklar anne ve babalarının kucağında ağlayarak tedavi sırası beklerken, görevli doktorun bilgisayarında iskambil oynadığı görüldü. Görüntülerin ortaya çıkması sonrasında doktorun o sırada hastanede temizlik yapıldığını ve bu nedenle hastalara bakılmadığını ileri sürdüğü öğrenildi.

İskambil oynadı!

Alınan bilgiye göre olay, 19 Ocak akşamı bir kamu hastanesinde yaşandı. Çocukları hastalanan ebeveynler, çocuk acil servisi olan hastaneye gitti. Ancak çocuk acile girdiklerinde bir süre doktoru beklemek zorunda kaldılar. Bu sırada çocuklar ağrılarının da etkisiyle ağlamaya başladı. Bu arada, serviste bir doktorun bilgisayarda internet üzerinden iskambil oynadığı görüldü.

Doktor bir türlü gelmedi

Vatandaşlar biraz sonra kendilerine bakacak bir doktorun geleceğini düşünerek beklemeye devam etti. Zaman geçmesine rağmen bekledikleri doktor bir türlü gelmeyince, bir vatandaş ise internet üzerinden iskambil oynayan doktoru cep telefonuyla görüntüledi.

Bu görüntülerin ortaya çıkması üzerine doktorun o sırada hastanede temizlik yapıldığını, bu nedenle hastalara bakılmadığını ileri sürdüğü öğrenilirken, hastane yönetimi konuyla ilgili inceleme başlattı.

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 08:28
  1. Adana
  2. iskambil
  3. doktor

YORUM YAZ

  • AdanalıAdanalı31 dk önce
    E Şimdi Doktor dayağı yediği zaman kıyamet kopuyor haksızmı vatandaş o zaman?
  • adem şenadem şen37 dk önce
    Tek bir fotograf karesi ile yargısız infaz, az biraz insaf.
  • MehmetMehmet52 dk önce
    Yani temizlik yapılırken doktorun iskambil mı oynaması lazım!? Özrü kabahatından beter. Görünürde temizlik falan da yok. Hasta çocuk ve annesi temizlik yapılırken içerde ne işleri var!? Bu doktor cezayı hak etmiştir, böyle vurdum duymaz doktorlar bize lazım değil...

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