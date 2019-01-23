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Hastanede ortalık karıştı! Çok sayıda yaralı ve gözaltı var

Adıyaman'da, Eğitim ve Araştırma Hastanesinde taşkınlık yapan hasta yakınları, kendilerine müdahale eden 4 güvenlik görevlisini yaraladı. Hastanenin güvenlik kameralarının kaydettiği görüntülerde kavgaya karıştığı belirlenen 5 hasta yakını gözaltına alındı.

23 Ocak 2019 Çarşamba 06:19
Hastanede ortalık karıştı! Çok sayıda yaralı ve gözaltı var

Adıyaman'da bir hastanede taşkınlık yapan hasta yakınları olay çıkardı.

Olay, akşam saatlerinde Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde meydana geldi. Acil servis girişinde iddiaya göre ziyaret saati dışında hastalarını görmek isteyen kişiler ile güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine çıkan arbedede güvenlik görevlileri B.Ö., M.M., Z.D. ve M.F.Ö. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından sonlandırılan kavganın ardından yaralılar hastanenin acil servisinde tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kavgaya karışan hasta yakınları F.D., M.D., K.Ç., G.Ç. ve E.Ç. ise polis tarafından gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kavga anı ise hastanenin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde hasta yakınları ile güvenlik görevlilerinin tartışması ve sonrasında yaşanan kavga yer aldı.

Polisin olayla olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 06:19
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