Hastanede firar etti, otogarda yakalandı Aydın’da askerlik yapmakta olan Bilal Y.

Aydın’da askerlik yapmakta olan Bilal Y. tedavi için gittiği hastaneden kaçtı. Firari asker kısa süre sonra otogarda yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana geldi. Aydın’ın Baltaköy mahallesindeki Şehit Uzman Çavuş Levent Karacasulu Kışlası’nda vatani görevini yapmakta olan Er Bilal Y. rahatsızlandı ve Aydın Devlet Hastanesi’ne getirildi. Hastanedeki bir anlık boşluktan yararlanan Bilal Y. firar etti. Firari askeri yakalamak için çalışma başlatan emniyet güçleri firari askeri kısa süre sonra Aydın Şehirler Arası Otobüs Terminali’nde yakaladı. Polis ekipleri firari asker Bilal Y’yi asker yetkililere teslim etti.

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