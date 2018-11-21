Hastanede çocuk yaşta gebeliklerin bildirilmemesi davası

İSTANBUL (AA) - Halkalı'daki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde "çocuk yaşta gebelik ve doğum vakaları"nın ilgili makamlara bildirilmediği iddialarına ilişkin başhekim yardımcısı A.A. ve sosyal hizmet uzmanı N.D'nin yargılanmasına devam edildi.

Küçükçekmece 20. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar N.D. ve A.A. katılmadı. Duruşmada, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatı ile sanık N.D'nin avukatı hazır bulundu.

Duruşmada, dava konusu olayı Cumhuriyet savcılığına ihbar eden ve olay tarihinde Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli sosyal hizmet uzmanı İclal Nergiz tanık olarak dinlenildi.

Tanık Nergiz, 2012 yılı Temmuz ayında, adı geçen hastanede tıbbi sosyal hizmet uzmanı olarak görev yaptığını, Nisan 2014'den Mayıs 2017'ye kadar ise yine hastanenin çocuk izleme merkezinde "adli görüşmeci" olarak çalıştığını kaydetti.

Nergiz, hastanedeki görevine ilişkin detaylara yer verdiği ifadesinde, şunları anlattı:

"Cinsel istismar mağduru çocukların ifadelerinin alınmasında görevliydim. Savcılığın talimatıyla Çocuk Büro Amirliğince gönderilen çocukların beyanlarını kameralı bir odada alıyor, sonrasında görüşme CD'si ile birlikte savcılığa gönderiyorduk. Hastane içinde kullanılan 'PANATES' isimli sistemden acil, kadın doğum, gebe, jinekoloji, çocuk ve çocuk acil polikliniklerinden gönderilen talepler üzerine, o çocuklarla ayrıntıya girmeden ön görüşme yapıp, 2012 yılında valilikçe gönderilen genelge doğrultusunda dosya hazırlıyor, bilgi notu yazıp başhekim ve başhekim yardımcısı için paraf açıp onlara gönderiyorduk. Üst yazıyı savcılığa başhekim onayı olmadan gönderemiyorduk. İlgili savcılıklara onlar gönderiyordu. Hastane evrak biriminde ve sosyal hizmet biriminde bütün kayıtlar mevcuttur."

- "115 çocuk hakkında herhangi bir işlem yapılmadığını gördüm"

Tanık Nergiz 2017 yılında aynı hastanenin bir başka biriminden sosyal hizmetlerde görevlendirildiğinde, bu görevi devir teslim olmaksızın sanık N.D'den aldığını belirtti. Kendisine 18 yaşından küçük gebe olduğu tespit edilen çocuklar yönlendirildiğinde, hastane sistemine bakarak bu çocuklardan bazıları hakkında daha önce polikliniklerden birkaç kez bildirimler yapıldığını gördüğünü söyledi.

Birkaç kez bildirim yapılan çocuklarla ilgili daha önceden işlem yapılmış olması halinde yeniden işlem yapılmaması gerektiği için önceki kayıtlara baktığını dile getiren tanık Nergiz, şöyle devam etti:

"Bunun üzerine dosyaları taradım. Yaptığım incelemeler neticesinde 115 çocuk hakkında herhangi bir işlem yapılmadığını gördüm. Bir liste çıkardım. Başhekim yardımcımız A.A'ya üst yazıyla ve sözlü olarak 'Hocam bunlar eksik, tamamlanması gerek.' diye bildirdim. Öğrendiğim kadarıyla 2 ay kadar cevap verme süresi varmış. Sürenin sonunda doğru tekrar yanına gidip, 'A. Bey bu listenin tamamlanması gerek.' dedim. Halledeceğini, benim kendi işime bakmamı söyledi."

- "Dilekçeme yanıt verilmedi"

Yasal süre dolmasına rağmen dilekçesine cevap verilmediği için bir dilekçe daha yazdığını kaydeden Nergiz, "Bu dilekçede, önceki tutanağımdaki işlemlerin tamamlanmasını istedim. Bana, 'Adli mercilere bildirilmiştir.' üst yazısı gelmesini beklemiştim. Sonrasında tekrar başhekim yardımcımız A. Bey ile görüştüm. 'Dilekçeme yanıt verilmedi. Bu çocuklarla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunacağım.' dedim. Sanırım 3 ya da 5 Ekim'di. A. Bey beni Sefaköy Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nde görevlendirdi. Eksikliklerin giderilmemesi nedeniyle Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundum." diye konuştu.

Ara kararını açıklayan mahkeme, tanığın ifadesine karşın beyanda bulunmaları için sanık avukatlarına süre verdi.

Tanıklardan adresi tespit edilemeyen Işıl Ö'nün adresinin bulunarak, tanık ifadesinin alınması için duruşmaya çağrılmasına hükmeden mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sosyal hizmet biriminden sorumlu başhekim yardımcısı A.A. ile hastanenin sosyal hizmet uzmanı N.D'nin "kamu görevlisinin suçu bildirmemesi" suçundan 3 yıl altışar aya kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.