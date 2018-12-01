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Hastanede çatışma

Osmaniye’de bulunan özel bir hastanede iki grup arasında silahlı çatışma meydana geldi. Çatışmada 1’i kadın 4 kişi yaralandı.

01 Aralık 2018 Cumartesi 07:01
Hastanede çatışma

Devlet Bahçeli Bulvarı'nda bulunan özel bir hastanede iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Silah kullanılan kavgada 1'i kadın 4 kişi yaralandı.  Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen Bülent Ç. gözaltına alındı.
Polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü bildirildi.

Yaralılardan birinin durumu ağır

Olayın yaşandığı hastanenin başhekimi Dr. Şükrü Karagöl, gazetecilere yaptığı açıklamada, saat 20.30 sıralarında hastanede tedavi olmak üzere gelen hastalar arasında kavga çıktığını belirterek, "Olayda 4 yaralımız var. Bir tanesi bizde ameliyat edildi, diğer 3'ü başka hastanelere sevk edildi. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu öğrendik, diğer 3'ünün durumu iyi, tedavileri sürüyor." dedi.

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 07:01
  1. osmaniyei
  2. silahlı saldırı
  3. Devlet Bahçeli Bulvarı

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