Etfal Hastanesi'nde bir kişi altıncı kattan atladı

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 6’ncı katından bir erkek şahıs aşağıya atladı.



Ağır yaralanan kişi, hastanenin acil servisinde tedavi altına alındı. İntihar girişimi üzerine hastaneye çok sayıda polis ekibi geldi.



6. kattan aşağıya atlayan kişinin kelime-i şehadet getirip atladığı anlar cep telefonuyla böyle kaydedildi: