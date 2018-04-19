Etfal Hastanesi'nde bir kişi altıncı kattan atladı
Bir şahıs Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 6'ncı katından atladı.19 Nisan 2018 Perşembe 13:07
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 6’ncı katından bir erkek şahıs aşağıya atladı.
Ağır yaralanan kişi, hastanenin acil servisinde tedavi altına alındı. İntihar girişimi üzerine hastaneye çok sayıda polis ekibi geldi.
6. kattan aşağıya atlayan kişinin kelime-i şehadet getirip atladığı anlar cep telefonuyla böyle kaydedildi:
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