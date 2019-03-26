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Hastane yolunda kaza: 4 yaralı

Trabzon’dan Samsun’daki hastaneye hasta götüren otomobilin kamyonla çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

26 Mart 2019 Salı 15:46
Hastane yolunda kaza: 4 yaralı

Trabzon’dan Samsun’daki hastaneye hasta götüren otomobilin kamyonla çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Samsun-Ankara karayou üzerinde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Trabzon’dan Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Merkezine hasta olan annesi Fatma Berber’i (83) getiren Murat Berber (35) idaresindeki 61 NF 176 plakalı otomobil ile Osman Kaya’nın (55) kullandığı 28 K 1053 plakalı kamyon çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Murat Berber, hasta olan annesi Fatma Berber, Cemile Berber (42) ve Ali Berber (41) yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 15:46
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