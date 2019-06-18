Hastane sınıfı karne sevinci

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çocuk hastalar için açılan Hastane Sınıfı’nda (Prof. Dr. Işıl Barlan Akademisi) eğitim öğretim yılı sonu karne ve mezuniyet töreni yapıldı.

2018-2019 eğitim ve öğretim yılı sonunda aileleri ile birlikte okullara karne almaya giden çocuklar karnelerini öğretmenlerinden alırken, bazı çocuklar ise bu karne sevincini hastanede yaşadı.

Okul atmosferini hastaneye taşıdık

Başhekimlik uhdesinde açılış konuşmasını ise hastane proje koordinatörü Perihan Arslan’ın yaptığı törende Perihan Arslan Hastane sınıfı hakkında şunları söyledi; 2016 yılından itibaren eğitim ve öğretimin aralıksız olarak hastane sınıfı öğretmenlerince, hastane sınıfında vermiş olduğu dersler sayesinde çocuk hastalar bir yandan tedavileri devam ederken diğer yandan ise derslerinden geri kalmayarak kendilerini yalnız hissetmemelerini sağlamaya çalıştıklarını belirten Arslan; burada dikkat çekmek istediğimiz bir konununda Hastane sınıfına gelemeyecek durumda olan öğrencilere odalarında eğitim hizmeti sağlandığını belkide bu başlı başına bir gayret ve emeğin ve ortak paydaşların bir araya gelerek gerçekleştirmiş oldukları ve bütün hastanelerde hayata geçirilmesi gereken bir sistem olduğunu sözlerine ekledi.

Öğretim yılı sonunda da Çocuk Hastalara karneleri verildi

Karne töreninde çocuk hastalar, 2018-2019 eğitim öğretim yılını tamamlayarak karne almanın sevincini yaşadılar. Bu kapsamda hastane sınıfında yapılan karne verme törenine, Pendik Kaymakamı İlhan Ünsal, Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürü Aytekin Yavuz, Başhekim Yardımcısı Uz. Dr. Murat Cengiz Aşıcıoğlu, Hastane Müdürü Hüseyin Karasuleymanlıoğlu, Pediatri Anabilim Dalı/ Kliniği Sorumlusu Prof. Dr. Perran Boran, Hastane Sınıfı okul müdürleri, hastane sınıfı öğretmenleri, çocuk hastalar ve velileri katılım sağladı.

Bu kapsamda hastane dersliğinde yapılan karne verme töreninde konuşan Pendik Kaymakamı İlhan Ünsal ilk defa böyle güzel ve özverili ortamda bulunduğunu belirterek Pendik’de 13.5000 karnenin dağıtıldığını en anlamlısının ise bu olduğunu söyleyerek emeği geçen sağlık çalışanlarına ve öğretmenlere teşekkür etti.

Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürü Aytekin Yılmaz bu eğitim ve öğretime verilen önem ve öğretmen ve hastane yetkililerinin göstermiş olduğu çaba ve gayretin çocukları mutlu etme ve hayata bağlama anlamında olduğunun altını çizerek emeği geçenlere teşekkür etti. Tören sonunda katılımcılar tarafından çocuklara karneleri ve başarı belgeleri ders veren hocalara ise teşekkür belgesi takdim edildi. Tören alanına gelemeyen çocuk hastalara ise yatakları başına gidilerek karne ve hediyeleri verildi.