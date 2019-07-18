0553 313 94 23

Hastane otoparkını yasa dışı işleten 7 şüpheli adliyede

Samsun'da hastane otoparkını yasa dışı işleterek vatandaşlardan ücret aldığı öne sürülen 7 kişi adliyeye sevk edildi

18 Temmuz 2019 Perşembe 11:13
Hastane otoparkını yasa dışı işleten 7 şüpheli adliyede

SAMSUN (AA) - Samsun'da ücretsiz olan hastane otoparkını yasa dışı işleterek haktan ücret aldığı iddia edilen 7 kişi adliyeye sevk edildi.

İlkadım Emniyet Müdürlüğü İlyasköy Polis Merkezi ekiplerince gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, "devlet kurumunu dolandırmak ve haksız kazanç elde etmek" suçundan adliyeye çıkarıldı.

Samsun'da Sağlık Bakanlığına ön tahsisi yapılan ve mülkiyeti Hazineye ait sağlık alanı niteliğinde Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinin ücretsiz otopark alanını, İl Milli Emlak Müdürlüğünden otopark olarak kiralamak isteyen kişiler, başvurularına cevap gelmeden alanı kiraladıklarını iddia ederek 15 Temmuz gecesi boş araziyi otopark alanı olarak çevirmişti. Hastanenin otoparkını yasa dışı işleterek sürücülerden ücret alan 7 kişi dün gözaltına alınmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 11:13
  1. 7 zanlı
  2. Adliyeye sevk
  3. hastane otoparkı
  4. Samsun

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ömer Şişmanoğlu transfer öncesi Bodrum’da stres attı
    1. Ömer Şişmanoğlu transfer öncesi..
    2. Baro’daki kafa, bu kafa! Açıklama mı,..
    3. Başkan Hürriyet, şampiyonluk coşkusuna..
    4. Halil Zeybek Malatya Yeşilyurt..
    5. İnşaat sektörü yüzde 40 küçüldü
    6. Hisarcık’ta ikinci grup yolunda onarım..
    7. Orman yangınlarıyla ilgili flaş..
    8. "Altınordu Türk futboluna genç yetenek..
    9. Liseli Sude Mete’nin ölümü davasında..
    10. Sandıklı’da otomobil ile minibüs..
    11. Eczacılar Samsun’a çıkarma yaptı
    12. Pentagon’dan "S-400" açıklaması
    13. Başkan Demir: “Hizmetimizin merkezinde..
    14. Müftü Çetin, Recep Demir Erkek Kur’an..
    15. TOKİ faizsiz kredi 2019 TOKİ faizsiz..
    16. Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı,..
    17. Ermenistan-Azerbaycan sınırında çatışma
    18. AVM'lerdeki markalar ortak alan..
    19. Lise öğrencisinin trafik kazasında..
    20. Meclis Başkanı Yıldız Tercan’daki..
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Rusya'dan çarpıcı açıklama! Türkiye Su-57 alabilir
    Rusya'dan çarpıcı açıklama! Türkiye Su-57 alabilir
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'

    Günün Karikatürü

    18 Temmuz 2019
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’
    Avrupa Türkiye'ye mecbur kalacak!
    Avrupa Türkiye'ye mecbur kalacak!