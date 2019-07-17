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Hastane otoparkına operasyon: 7 gözaltı

Samsun’da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Eğitim ve Araştırma Hastanesi alanında yasa dışı ücretli otopark faaliyeti yapan 7 kişiyi, ’devlet kurumunu dolandırmak ve haksız kazanç elde etmek’ suçundan gözaltına aldı.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 14:48
Hastane otoparkına operasyon: 7 gözaltı

Samsun’da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Eğitim ve Araştırma Hastanesi alanında yasa dışı ücretli otopark faaliyeti yapan 7 kişiyi, ’devlet kurumunu dolandırmak ve haksız kazanç elde etmek’ suçundan gözaltına aldı.


2017 yılında 2 yıl süreyle Sağlık Bakanlığına ön tahsisi yapılan ve tahsis yenileme çalışmaları devam eden, mülkiyeti hazineye ait sağlık alanı niteliğinde bir taşınmaz olarak Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi alanında ücretsiz otopark alanı oluşturuldu. Ancak İl Milli Emlak Müdürlüğüne bu alanı otopark olarak işletmek için başvuran şahıslar müdürlükten cevap gelmeden bu alanı İl Milli Emlak Müdürlüğünden kiraladıklarını iddia ederek 16 Temmuz Salı gecesi alana kulübe ve bariyerler yerleştirdi.



7 kişiye gözaltı


Ücretsiz otoparktan ücret alana şahıslara ise Samsun İl Emniyet Müdürlüğü operasyon gerçekleştirdi. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde gerçekleştirdikleri operasyonda yasa dışı ücretli otopark faaliyeti yaptığı gerekçesiyle 7 kişiyi, ’devlet kurumunu dolandırmak ve haksız kazanç elde etmek’ suçundan gözaltına aldı.



Zabıta ekipleri tabelaları ve bariyerleri kaldırdı


Gözaltı işlemlerinin ardından ise Samsun Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri alana gelerek yasa dışı tabelaları ve bariyerleri yerinden kaldırdı.



İl Sağlık Müdürlüğü açıklama yaptı


Operasyonun ardından Samsun İl Sağlık Müdürlüğü de açıklamada bulundu. Eğitim ve Araştırma Hastanesi alanındaki yasa dışı otopark faaliyetinin sonlandırıldı ve otopark alanı tekrar ücretsiz olarak vatandaşların hizmetine sunulduğu bildirilen açıklamada, "Otopark alanı, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanemizin yan tarafından bulunan eski havaalanı alanını kapsamakta olup, bu alan sağlık yatırımı amacıyla 2017 yılında 2 yıl süreyle bakanlığımıza ön tahsisi yapılan ve tahsis yenileme çalışmaları devam eden, mülkiyeti hazineye ait sağlık alanı niteliğinde bir taşınmazdır. Bu alan, tahsis amacına yönelik planlanan sağlık yatırımları hayata geçirilinceye kadar hastaneye müracaat eden vatandaşlarımızın otopark ihtiyacının giderilmesi amacıyla belediyeden destek alınarak hastanemiz tarafından ücretsiz otopark haline getirilmiş ve vatandaşlarımızın kullanımına sunulmuştu” denildi.



Soruşturma başlatıldı


Açıklamada ayrıca, “Hal böyle iken, vatandaşlarımız tarafından ücretsiz otopark olarak kullanılan bu alanda, 15 Temmuz 2019 tarihinde akşam saatlerinde, kimliği tespit edilemeyen kişiler tarafından sağlığa tahsis süresinin sona erdiği ve bu nedenle ücretli otopark olarak işletmek amacıyla İl Milli Emlak Müdürlüğünden kiraladıkları iddiasıyla alanın önüne bariyer koymak ve tabela asmak suretiyle işgal olayının gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Öncelikle bilinmesini isteriz ki bu işgal olayında müdürlüğümüz ve hastanemizin idari bir tasarrufu olmadığı gibi, hazine taşınmazının yönetimiyle alakalı diğer kamu kurum ve kuruluşlarımızla da bir ilgisi bulunmamaktadır. Olayın öğrenilmesinin hemen akabinde işgalin durdurulması amacıyla müdürlüğümüzce valiliğimiz koordinasyonunda, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Kızılırmak Milli Emlak Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü nezdinde gerekli görüşme ve yazışmalar yapılmış olup, valiliğimizin talimatlarıyla Büyükşehir Belediyesi ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bahse konu alandaki bariyerler kaldırılmış, yasa dışı otopark faaliyeti sonlandırılmış ve otopark alanı tekrar ücretsiz olarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur. Bu konuyla ilgili idari iş ve işlemler devam etmekte olup, adli tahkikat süreci başlatılmıştır” ifadelerin kullanıldı.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 14:48
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