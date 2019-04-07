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Hastane önünde kaza yapan sürücü kayıplara karıştı

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil Merkezefendi Devlet Hastanesi önünde önce ağaçlara çarptı, ardından kaldırıma çıkıp hastane duvarına çarparak durabildi.

07 Nisan 2019 Pazar 09:05
Hastane önünde kaza yapan sürücü kayıplara karıştı

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil Merkezefendi Devlet Hastanesi önünde önce ağaçlara çarptı, ardından kaldırıma çıkıp hastane duvarına çarparak durabildi. Otomobil sürücüsü kaza sonrası aracını olay yerinde bırakarak kayıplara karıştı.


Kaza, Manisa’nın Yunusemre ilçesi Mimar Sinan Bulvarı Merkezefendi Devlet Hastanesi önünde saat 03.30 sıralarında meydana geldi. İzmir istikametinden İstanbul istikametine gitmekte olan otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince Merkezefendi Devlet Hastanesi önünde yol kenarında bulunan ağaçları yerinden sökerek kaldırım kenarındaki hastane duvarına çarparak durabildi. Yol kenarındaki 3 ağacı devirip ardından Merkezefendi Devlet Hastanesi’nin duvarına çarparak durabilen kimliği henüz tespit edilemeyen otomobil sürücüsü, aracını olay yerinde bırakarak kayıplara karıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, aracı çekici vasıtasıyla bulunduğu yerden kaldırarak otoparka çektirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 07 Nisan 2019 Pazar 09:05
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