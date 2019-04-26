Hastane önünde kaza Samsun’da eşini hastaneye götüren şahıs hastane önünde kaza yaptı.

Samsun’da eşini hastaneye götüren şahıs hastane önünde kaza yaptı.

Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi Gazi Devlet Hastanesi Acil Servisi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tanju Ç., 55 DP 911 plakalı otomobiliyle hasta olan eşini Gazi Devlet Hastanesi’ne götürürken hastane önünde park halindeki 55 AZP 33 plakalı otomobile çarptı. 55 AZP 33 plakalı otomobil de önündeki park halinde bulunan 34 BY 036 otomobile çarptı. Her 3 otomobilde de maddi hasar meydana geldi. Kaza maddi hasarla atlatıldı.

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