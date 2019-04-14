Hastane müdürü hakkındaki taciz iddiası asılsız

İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Destek ve kalite Müdürü Mehmet Duran hakkında aynı hastanede çalışan hemşire M.K’nın açtığı taciz ve mobing davasında takipsizlik kararı çıktı.

İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli hastane müdürü Mehmet Duran’a, aynı hastanede çalışan hemşire M.K tarafından taciz ve mobing davası açılmıştı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı memur suçları soruşturma bürosu hemşire M.K’nın şahitlerinin olmaması ve iddiaları kanıtlar emare bulunmadığı gerekçesi ile kovuşturma yapılmasına gerek olmadığına hükmetti.

Hastane Müdürü Mehmet Duran yaşanan bu gelişmelerden sonra Sağlık Bakanlığı tarafından soruşturma açıldığı için görevinden açığa alınmış ama söz konusu olayın tarafı olan hemşire iddialarının doğruluğu kanıtlanmadan başhekimlik tarafından idari bölümde kalite biriminde görevlendirilmişti. Hastane Müdürü Mehmet Duran, İl Sağlık Müdürlüğüne dilekçe yazarak karara tepki göstermişti.