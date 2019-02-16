0553 313 94 23

Hastane inşaatından düşen Afgan uyruklu işçi yaşamını yitirdi

Bilecik’te yapımına geçen yıllarda başlanan Yeni Bilecik Devlet Hastanesinin 4’üncü katından düşen Afgan uyruklu işçi feci şekilde can verdi.

16 Şubat 2019 Cumartesi 16:26
Hastane inşaatından düşen Afgan uyruklu işçi yaşamını yitirdi

Bilecik’te yapımına geçen yıllarda başlanan Yeni Bilecik Devlet Hastanesinin 4’üncü katından düşen Afgan uyruklu işçi feci şekilde can verdi.


Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Pelitözü Köyü mezarlığı yanında yapımı devam eden Yeni Bilecik Devlet Hastanesinin 4’üncü katından temizlik yapan Afganistan uyruklu Navıd Yaoobı (19) dengesini kaybederek bina boşluğundan aşağı düştü. Hastane inşaatında çalışan diğer işçilerin Navıd Yaoobı kanlar içinde yerde görür görmez hemen durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Afganistan uyruklu Navıd Yaoobı’nın cesedi, otopsi yapılmak üzere Bilecik Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 16:26
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul'da dev operasyon! Tüm yollar tutuldu
    1. İstanbul'da dev operasyon! Tüm yollar..
    2. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk,..
    3. Fatih’te çöken binanın enkazı drone..
    4. AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı..
    5. Başkan Çerçioğlu, Umurlu’da seçim..
    6. İzdihamdan ilerleyemeyen İmamoğlu,..
    7. Esed rejiminden İdlib'e saldırı: 4 ölü
    8. Hastane inşaatından düşen Afgan..
    9. İYİ Parti Yomra Belediye Başkan adayı..
    10. Ak Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı..
    11. Pitbull, yaşlı adama dehşeti yaşattı!
    12. Mehmet Öz kimdir kaç yaşında? Mehmet..
    13. Eğitimcilerin 3600 ek gösterge talebi
    14. Karaköprü’de engelli parkı yapılacak
    15. Gökkuşağının eşsiz manzarası görenleri..
    16. Hüseyin Gülerce kemik kadroyu..
    17. Görevlendirme yapılan belediye 168..
    18. Mersin’de uyuşturucu operasyonu; 1..
    19. Kırmızı bültenle aranan zanlı iade..
    20. Farklı kostümlerle buz gibi suya..
    21. Çermik sağlık merkezlerine kavuşuyor
    22. Voleybolda Ankara derbisi
    23. Kop Dağı’nda renkli görüntüler
    24. Guaido'dan küstah çıkış: 8 gününüz var!
    25. Tunç Soyer: “Çılgın değil akıllı..
    26. İran'dan Avrupa ülkelerine tepki:..
    27. Kayalıklarda mahsur kalan 2 keçi..
    28. Kavçak: “Rakibimiz oynatmamaya..
    29. Atalanta Milan maçı ne zaman saat..
    30. Bakan Pakdemirli, Aydın’da Ekonomi..
    Öcalan maskeli provokasyon
    Öcalan maskeli provokasyon
    Bakanlık sıcak bakıyor! Ücretli poşette yeni dönem başlayabilir
    Bakanlık sıcak bakıyor! Ücretli poşette yeni dönem başlayabilir
    Komedi... CHP’li vekil kendi partisini rezil etti!
    Komedi... CHP’li vekil kendi partisini rezil etti!
    Yogacı Ece sahtekar çıktı!
    Yogacı Ece sahtekar çıktı!
    Alparslan Türkeş, Nurettin Soyer’e böyle seslenmiş!
    Alparslan Türkeş, Nurettin Soyer’e böyle seslenmiş!

    Günün Karikatürü

    16 Şubat 2019
    Ekrem Dumanlı ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı! Nehrin suyunun çekilmesini beklemişler
    Ekrem Dumanlı ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı! Nehrin suyunun çekilmesini beklemişler
    Maduro açıkladı: ABD ile gizlice görüştü
    Maduro açıkladı: ABD ile gizlice görüştü