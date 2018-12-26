Hastane güvenlik görevlilerinin karıştığı kavga

İSTANBUL (AA) - Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde güvenlik görevlilerinin karıştığı kavgayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, dün, hastanede iki güvenlik görevlisinin de karıştığı olayla ilgili Hastane Başhekimliğince inceleme başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, sorumlu kişilerle ilgili gerekli işlemlerin yapılacağı vurgulandı.



